Frairie Thors
Frairie Thors samedi 6 juin 2026.
Frairie
Centre bourg Thors Charente-Maritime
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Le groupe local Baluchon est ravie de vous proposer un concert à la frairie de la commune.
On vous attend nombreux.
Centre bourg Thors 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 56 44 mairie@thors.fr
English :
The local band Baluchon is delighted to offer you a concert at the village hall.
We look forward to seeing you there.
L’événement Frairie Thors a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge