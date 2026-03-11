Frairie

Centre bourg Thors Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le groupe local Baluchon est ravie de vous proposer un concert à la frairie de la commune.

On vous attend nombreux.

.

Centre bourg Thors 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The local band Baluchon is delighted to offer you a concert at the village hall.

We look forward to seeing you there.

L’événement Frairie Thors a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge