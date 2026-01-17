FRAISE ET MOUTON THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

FRAISE ET MOUTON

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 15:50:00

2026-03-11

Pas facile de jouer au foot quand on est une Fraise, ni d’atteindre les étoiles quand on est un Mouton. Que faire ? Abandonner ?

Spectacle à partir de 3 ans Durée 50 minutes.

Fraise et Mouton s’y sont presque décidés mais un jour ils ont la chance de se rencontrer. 1,2,3 fusée ! L’idée est lancée. Partir sur la lune et fuir le Berger qui surveille la Prairie de jour comme de nuit. .

It’s not easy to play soccer when you’re a Strawberry, nor to reach for the stars when you’re a Sheep. So what do you do? Give up?

Show for ages 3 and up Running time 50 minutes.

