FRAISE ET MOUTON THEATRE DU GRAND ROND Toulouse mercredi 11 mars 2026.
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 15:50:00
2026-03-11
Pas facile de jouer au foot quand on est une Fraise, ni d’atteindre les étoiles quand on est un Mouton. Que faire ? Abandonner ?
Spectacle à partir de 3 ans Durée 50 minutes.
Fraise et Mouton s’y sont presque décidés mais un jour ils ont la chance de se rencontrer. 1,2,3 fusée ! L’idée est lancée. Partir sur la lune et fuir le Berger qui surveille la Prairie de jour comme de nuit. .
It’s not easy to play soccer when you’re a Strawberry, nor to reach for the stars when you’re a Sheep. So what do you do? Give up?
Show for ages 3 and up Running time 50 minutes.
