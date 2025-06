FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout 4 juillet 2025 07:00

Hérault

FRAÏSSE EN FÊTE Stade Charles Bacou Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-06

Fraïsse en fête 2025 :

4-6 juillet !

Vendredi Bodéga tapas et DJ

Samedi Pétanque, repas jambon broche, soirée DJ Cassou

Dimanche apéro, pétanque, moules/saucisses frites

Jeux pour tous

Vendredi 4 juillet

19h Bodéga du comité

Ambiance conviviale pour lancer les festivités avec des assiettes de tapas, buvette et DJ !

⸻

Samedi 5 juillet

14h30 Concours de pétanque en doublette

Moment incontournable pour les amateurs de boules.

19h Concert de l’Orchestre Mission 2

Musique live pour chauffer la place avant le dîner.

️ 19h30 Repas géant

Au menu jambons à la broche et patates braisées, avec entrée, dessert, vin et café compris

Tarif 18 € adulte / 12 € -12 ans

Réservation très conseillée chez Charcuterie Petit, Épicerie communale, Quincaillerie des Hortès (06 45 68 19 00)

23h Soirée Night Kolorz

Ambiance colorée assurée avec DJ Cassou aux platines !

Jeux gonflables et jeux en bois disponibles samedi & dimanche

⸻

Dimanche 6 juillet

11h Apéritif offert & aubade dans le village

Animé par la batucada Tempo Loco, place de l’église. Ambiance festive garantie !

14h30 Concours de pétanque en triplette

️ 19h Repas moules/saucisses frites

Animé par La Patronne

Tarif 12 €

Réservation recommandée (mêmes points de vente que samedi) .

Stade Charles Bacou

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 68 19 00 fetes.fraisse@gmail.com

English :

Fraïsse en fête 2025 :

july 4-6!

Friday: Tapas bodega and DJ

Saturday: pétanque, ham and spit meal, DJ Cassou party

Sunday: aperitif, pétanque, moules/saucisses frites

Games for all

German :

Fraïsse en fête 2025 :

4.-6. Juli!

Freitag: Bodéga Tapas und DJ

Samstag: Boulespiel, Essen mit Schinken am Spieß, Abend mit DJ Cassou

Sonntag: Aperitif, Boulespiel, Muscheln/Würstchen mit Pommes frites

Spiele für alle

Italiano :

Fraïsse en fête 2025 :

4-6 luglio!

Venerdì: bodega di tapas e DJ

Sabato: bocce, pasto a base di prosciutto e spiedo, festa di DJ Cassou

Domenica: aperitivo, bocce, cozze/salsiccia e patatine fritte

Giochi per tutti

Espanol :

Fraïsse en fête 2025 :

del 4 al 6 de julio

Viernes: Bodega de tapas y DJ

Sábado: petanca, comida de jamón y espeto, fiesta DJ Cassou

Domingo: aperitivo, petanca, mejillones/salchicha y patatas fritas

Juegos para todos

L’événement FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 ADT34