FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout
FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout samedi 4 juillet 2026.
Fraisse-sur-Agout
FRAÏSSE EN FÊTE
Stade Municipal Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Fraïsse en fête
Samedi
14h30 Concours de pétanque en doublette
19h00 Apéro avec l’orchestre SEVEN
20h00 Repas Entrée, Plat, Dessert (Jambon à la broche, Fricassé de pomme de terres)
21h00 Concert Orchestre SEVEN
23h00 Soirée DJ Le Grand Bal prod by cassou
Dimanche
11h00 Apéritif du comité offert sur la place de l’église, suivi du tour de ville, animé par la Banda lacaunaise Lous Maseliers
14h30 Concours de pétanque en Triplette
19h00 Apéro concert avec Angie & The Rolling Show
20h00 Repas Moules ou Saucisse Frites
21h00 Soirée avec Angie & The Rolling Show .
Stade Municipal Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 68 19 00 fetes.fraisse@gmail.com
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Fraïsse en fête
L’événement FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34