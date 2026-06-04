Fraisse-sur-Agout

FRAÏSSE EN FÊTE

Stade Municipal Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Fraïsse en fête

Samedi

14h30 Concours de pétanque en doublette

19h00 Apéro avec l’orchestre SEVEN

20h00 Repas Entrée, Plat, Dessert (Jambon à la broche, Fricassé de pomme de terres)

21h00 Concert Orchestre SEVEN

23h00 Soirée DJ Le Grand Bal prod by cassou

Dimanche

11h00 Apéritif du comité offert sur la place de l’église, suivi du tour de ville, animé par la Banda lacaunaise Lous Maseliers

14h30 Concours de pétanque en Triplette

19h00 Apéro concert avec Angie & The Rolling Show

20h00 Repas Moules ou Saucisse Frites

21h00 Soirée avec Angie & The Rolling Show .

Stade Municipal Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 68 19 00 fetes.fraisse@gmail.com

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English :

Fraïsse en fête

L’événement FRAÏSSE EN FÊTE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34