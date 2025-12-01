Fran Engelico, un père de la Renaissance Jeudis au musée Chartres

Fran Engelico, un père de la Renaissance Jeudis au musée

avec Fabrice Conan, historien de l’art.

Célèbre pour son style Gothique et Renaissance, Beato Angelico (1395 1455) crée un langage nouveau utilisant la perspective et la lumière de façon renouvelée. Avec une force sans précédent, il donne à ses fresques et peintures un sens de l’humain et du sacré profondément émouvant. Une conférence proposée par les Amis du Musée des Beaux-Arts de Chartres. .

with art historian Fabrice Conan.

