Franc-maçonnerie de tradition, ou l’architecture de la pensée Saint-André-lez-Lille

62 bis rue de Lambersart – Saint-André-lez-Lille Nord

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

**La Franc-maçonnerie de tradition, ou l’architecture de la pensée**

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, placées sous le signe du patrimoine architectural, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra ouvre exceptionnellement les portes de ses temples, dimanche 21 septembre 2025.

Ces lieux singuliers vous invitent à un voyage hors du temps, entre tradition, symbolisme et réflexion personnelle.

La Franc-maçonnerie, en passant de l’opératif au spéculatif, perpétue l’idéal de construction.

De l’art des bâtisseurs de cathédrales à la démarche intérieure des francs-maçons d’aujourd’hui, une même quête se poursuit

celle de la construction du temple intérieur pour élever l’homme et la société.

4 sessions vous sont proposées entre 10h00 et 16h00

N’oubliez pas de vous inscrire et vous rendre sur place muni(e) de votre confirmation + pièce d’identité .

62 bis rue de Lambersart – Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France +33 1 41 05 98 70

