Franca’ en fête Francaltroff

Franca’ en fête Francaltroff dimanche 27 juillet 2025.

Franca’ en fête

1 rue de Dieuze Francaltroff Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 06:00:00

fin : 2025-07-27 23:30:00

2025-07-27

Brocante (rue des jardins) à partir de 6 heures

Pizza flamm (le soir)

Tout le week-end: animations foraines, barbecue, frites et buvette.

Démonstration d’éducation et d’agilité du Training Club Canin de FrancaltroffTout public

1 rue de Dieuze Francaltroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 45 48 24 79

English :

Flea market (rue des jardins) from 6 a.m

Pizza flamm (evening)

All weekend: fairground entertainment, barbecue, French fries and refreshments.

Training and agility demonstration by the Francaltroff Canine Training Club

German :

Trödelmarkt (Rue des jardins) ab 6 Uhr

Pizza und Flammkuchen (abends)

Das ganze Wochenende über: Kirmes, Grill, Pommes frites und Getränke.

Vorführung von Erziehung und Agilität des Training Club Canin de Francaltroff

Italiano :

Mercato delle pulci (rue des jardins) dalle 6 del mattino

Pizza flamm (la sera)

Per tutto il fine settimana: animazione del luna park, barbecue, patatine fritte e rinfreschi.

Dimostrazione di addestramento e agilità a cura del Club di addestramento canino Francaltroff

Espanol :

Rastro (rue des jardins) a partir de las 6 h

Pizza flamm (por la noche)

Todo el fin de semana: animaciones de feria, barbacoa, patatas fritas y refrescos.

Demostración de adiestramiento y agility a cargo del Club de Adiestramiento Canino Francaltroff

L’événement Franca’ en fête Francaltroff a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DU PAYS SAULNOIS