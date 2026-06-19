Francaltroff

Franca’ en fête

1 rue de Dieuze Francaltroff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

C’est la fête de l’été !

Au programme Brocante (rue des jardin) dès 6h.

Animations foraines, barbecue, frites, café, gâteaux et buvette tout au long de la journée.

Restauration sur place le soir avec Pizza et Flamms.Tout public

0 .

1 rue de Dieuze Francaltroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 45 48 24 79

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English :

It’s the Summer Festival!

On the schedule: Flea market (Rue des Jardins) starting at 6 a.m.

Fairground attractions, barbecue, fries, coffee, cakes, and a refreshment stand available all day long.

Dinner will be served on-site in the evening, featuring pizza and Flamms.

L’événement Franca’ en fête Francaltroff a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DU PAYS SAULNOIS