Français langue étrangère : Vous souhaitez améliorer votre français ? Retrouvez nous au café de conversation ! Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Français langue étrangère : Vous souhaitez améliorer votre français ? Retrouvez nous au café de conversation ! Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Un temps convivial pour parler, pratiquer le français afin de progresser et d’être capable de s’exprimer dans différentes situations, en échangeant avec d’autres personnes dont ce n’est pas la langue maternelle. Ces ateliers sont l’occasion de discuter ensemble sur un thème différent chaque séance.

Come participate in a friendly chat to practice your French, learn how to express yourself in various situations, and meet other non-native speakers.

The cafés de conversation are a good opportunity to talk once a month about a variety of topics..

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/2627/date/10333 »}] En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

© Canva