FRANCE ADOT 72 et le film « PROMESSE » Cinéma CGR Le Colisée Le Mans mercredi 24 septembre 2025.

Cinéma CGR Le Colisée 11 rue du port Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-24 19:30:00

fin : 2025-09-24 22:30:00

2025-09-24

FRANCE ADOT 72 et le film PROMESSE

mercredi 24 septembre, 19 h 30, en présence du réalisateur

au CGR LE MANS LE COLISEE

un ciné-rencontre autour du don et de la greffe

Le don de moelle osseuse est trop peu connu en France A. atteinte d’une leucémie

Promesse, film de Laurène et Thomas Hug de Larauze,

Synopsis

Laurène, 22 ans, laisse derrière elle l’image d’une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d’heures de vidéos qu’elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n’a jamais vu ses images et avec son frère jumeau ils s’étaient promis d’en faire un film. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d’interroger sa mémoire, celle de sa famille et de réaliser sa promesse.

Une soirée autour du don et de la greffe

A l’issue de la projection rencontre du réalisateur et frère de Laurène, Thomas Hug de Larauze, Gérard et Véronique parents de donneur, Alexandre Allain, double greffé, Sylvie Breton présidente de FRANCE ADOT 72, animée par Agnès Millot journaliste à RCF Sarthe

Thomas Hug de Larauze, le frère et réalisateur

J’ai décidé que ce film ne serait pas uniquement le portrait de Laurène mais qu’il raconterait comment notre famille avait vécu notre histoire

Je ne pourrai jamais être assez reconnaissant d’être son frère jumeau jusqu’à porter son film et en faire le nôtre. Thomas

Une initiative de FRANCE ADOT 72

Ce film est rempli d’amour, d’espoirs, d’émotions. C’est une belle leçon de vie où la mort n’est qu’un passage.Vous pourrez échanger avec des témoins et ainsi lever des interrogations. Ce pourrait être nous, vous… nous vous espérons nombreux Sylvie Breton, présidente de FRANCE ADOT 72

FRANCE ADOT 72 sensibilise au don d’organes et de moelle osseuse

Ils en parlent

• Un film d’amour, de joie, de rire, de danse, de combat, de soif de vie !

• Des scènes de vraie vie, une claque,

• Un message de bonheur, une leçon de vie

• Un hymne à la vie qui donne du courage et l’envie de se battre

• La force d’une famille extrêmement soudée pour soutenir Laurène

• Elargir sa réflexion autour du don, de la maladie, de l’accompagnement

Rdv le 24 septembre .

Cinéma CGR Le Colisée 11 rue du port Le Mans 72100 Sarthe

L’événement FRANCE ADOT 72 et le film « PROMESSE » Le Mans a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Le Mans