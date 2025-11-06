France Bizot « Natures Molles » Galerie Backslash Paris

France Bizot « Natures Molles » Galerie Backslash Paris jeudi 6 novembre 2025.

Natures molles, c’est aussi un geste : celui de sortir du cadre — littéralement. Depuis plusieurs années, France Bizot est fascinée par les réseaux sociaux, par leur langage, leur vitesse, leur manière de produire et de consommer les images. Elle a longuement dessiné à partir de ces flux, tenté d’en arrêter le mouvement, de comprendre ce temps qui défile trop vite, de le poser, de le ralentir. Cette exposition marque une forme de rupture : l’artiste choisit ici de s’affranchir de toute forme de cadrage — celui de l’écran, de l’image figée, de la toile tendue.

Les natures molles de France Bizot semblent flotter dans l’espace, suspendues ou simplement posées, comme libérées des contraintes habituelles. Le médium céramique, lui-même réalisé par l’artiste, s’expose telle une partie intégrante de l’œuvre : la courbe de la céramique épouse les formes peintes, créant une continuité visuelle et symbolique. Les objets ronds, eux-mêmes sans angles, renforcent cette sensation d’apesanteur, d’ouverture, de douceur. Natures mortes deviennent alors Natures molles — vivantes, mouvantes, méditatives.

En dialogue avec ces pièces, des œuvres murales sur panneaux de bois explorent les grands thèmes de la peinture classique — paysages, mains, objets — dans une approche qui interroge la matérialité, la lumière, le temps et l’ambiguïté de l’image. Ici encore, France Bizot déplace le regard : elle ralentit, observe, interroge la persistance d’un monde tangible face à l’évanescence numérique.

À travers Natures Molles, la peinture devient un espace de résistance silencieuse, un lieu où l’on observe autrement. Hors du cadre, au plus près des formes, de la matière et du réel.

France Bizot peint à l'huile non pas sur toile, mais sur des céramiques aux contours ronds, presque parfaits, façonnées à la main par l'artiste elle-même. Chaque pièce est unique, comme un retour à la terre, à la simplicité des objets du quotidien. Citrons, œufs, ballons — autant de formes familières qui évoquent les maîtres classiques — Cézanne, Chardin — mais que l'artiste inscrit ici dans une démarche résolument contemporaine.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Galerie Backslash 29 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris

https://www.backslashgallery.com/france-bizot-natures-molles