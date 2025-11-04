France Chimie PCA organise le 4 novembre 2025 une demi-journée consacrée à la RSE France Chimie PCA Saint-Quentin

France Chimie PCA organise le 4 novembre 2025 une demi-journée consacrée à la RSE Mardi 4 novembre, 14h00 France Chimie PCA Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T17:30:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T17:30:00

Cet événement réunira les acteurs de la filière Chimie autour d’un programme riche mêlant retours d’expérience, outils de progrès et reconnaissance d’initiatives exemplaires.

Pourquoi participer ?

Pour décourvrir des outils pratiques, développés par et pour la filière et reconnus par la profession ;

Pour vous inspirer de retours d’expérience concrets d’entreprises engagées ;

Pour officialiser ou confirmer votre engagement en signant la charte Responsible Care® ;

Pour participer à une dynamique collective de progrès pour une Chimie encore plus responsable.

Au programme

*Témoignages croisés sur « La RSE, levier de transformation et d’attractivité «

Engagée depuis une quinzaine années en RSE, Anaïs Picard pilote le développement de la stratégie RSE de Kem One. Elle œuvre à faire contribuer les salariés de Kem One aux enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux de l’entreprise, pour en faire un un levier concret d’attractivité, de fidélisation des talents, et de création de la valeur. Son retour d’expérience mettra en lumière la manière dont la RSE reconfigure les attentes des collaborateurs dans l’industrie chimique.

Pionnière du recrutement à impact, Caroline Renoux a fondé Birdeo, cabinet spécialisé dans les métiers à forte valeur sociétale, environnementale et éthique. Experte reconnue de la transformation des entreprises par les talents, elle accompagne depuis plus de 10 ans les organisations dans la structuration de leurs équipes RSE, développement durable ou à mission. Son intervention apportera un regard transverse sur les attentes des nouvelles générations, l’évolution des profils RSE, et les leviers concrets pour séduire et attirer des talents motivés par l’engagement.

*Présentation des outils Responsible Care®, animée par Marie Zimmer, Responsable RSE de France Chimie : l’occasion de découvrir

l’outil d’autodiagnostic en ligne conçu en partenariat avec le Cefic, qui permet aux signataires de la charte de mesurer leur maturité, comparer leurs pratiques et bâtir un plan d’actions sur-mesure ;

l’accompagnement « Diagnostic Confirmé » proposé pour un niveau avancé d’engagement ;

le projet de label Responsible Care®, en cours de développement, visant à valoriser de manière visible l’engagement des entreprises de la chimie dans une démarche exigeante, transparente et reconnue.

*Cérémonie de remise des Trophées Responsible Care® 2025

Mise à l’honneur des initiatives les plus remarquables de notre territoire en matière de santé, sécurité, environnement et responsabilité sociétale.

*Campagne de (re)signature de la charte Responsible Care®

Un temps sera dédié à la signature officielle de la Charte Responsible Care®, symbole de l’implication volontaire des entreprises de la Chimie dans l’amélioration continue en matière de santé, sécurité, environnement et dialogue avec les parties prenantes.

France Chimie PCA 15 avenue Archimède, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France

Ensemble, faisons de la RSE un levier d’attractivité et de transformation pour la Chimie ! Une après-midi inspirante pour accélérer l’engagement RSE du secteur de la Chimie ! RSE

France Chimie PCA