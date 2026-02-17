France Croatie Les Arènes Metz

France Croatie

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’équipe de France féminine de handball vous donne rendez-vous en mars 2026, aux Arènes de Metz, pour une confrontation face à la Croatie dans le cadre des qualifications pour le Championnat d’Europe 2026.

Deux ans après leur dernier passage aux Arènes de Metz lors d’un match amical face à l’Allemagne, les Bleues seront de retour pour un nouveau rendez-vous majeur.

Les Tricolores comptent sur le soutien de leurs supporters pour ce match à enjeu !

Ne manquez pas cette rencontre décisive réservez vos places dès maintenant !Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The French women’s handball team will be facing Croatia in March 2026 at the Metz Arena, as part of the qualifiers for the 2026 European Championship.

Two years after their last visit to the Arènes de Metz for a friendly match against Germany, Les Bleues will be back for another major event.

The Tricolores are counting on the support of their fans for this high-stakes match!

Don’t miss this decisive encounter: reserve your tickets now!

