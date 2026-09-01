France Design Week à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande

Informations pratiques

Marmande

France Design Week à la Maison PARRA

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de France Design Week, la Maison PARRA ouvre ses portes pour une visite immersive au cœur d’une demeure du XVIIIe siècle devenue une œuvre d’art totale.

Dans le cadre de France Design Week, la Maison PARRA ouvre ses portes pour une visite immersive au cœur d’une demeure du XVIIIe siècle devenue une œuvre d’art totale. Marianic et Jean-Pierre Parra invitent le public à découvrir leur projet vivant où design, architecture, poésie, lumière, végétal et réemploi dialoguent en permanence. Une expérience sensible pour explorer une nouvelle manière d’habiter, de créer et de transformer un patrimoine.

À cette occasion, nous proposons à Marmande deux visites commentées exceptionnelles autour du thème :

« Maison PARRA — Habiter une œuvre »

Réservation obligatoire – 10 à 12 personnes maximum par visite .

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58 contact.maison.parra@gmail.com

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English : France Design Week à la Maison PARRA

As part of France Design Week, Maison PARRA is opening its doors for an immersive tour of an 18th-century residence that has been transformed into a “total work of art.”

L’événement France Design Week à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne