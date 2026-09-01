France Design Week à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Maison PARRA · Marmande
Informations pratiques
Marmande
France Design Week à la Maison PARRA
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de France Design Week, la Maison PARRA ouvre ses portes pour une visite immersive au cœur d’une demeure du XVIIIe siècle devenue une œuvre d’art totale.
Dans le cadre de France Design Week, la Maison PARRA ouvre ses portes pour une visite immersive au cœur d’une demeure du XVIIIe siècle devenue une œuvre d’art totale. Marianic et Jean-Pierre Parra invitent le public à découvrir leur projet vivant où design, architecture, poésie, lumière, végétal et réemploi dialoguent en permanence. Une expérience sensible pour explorer une nouvelle manière d’habiter, de créer et de transformer un patrimoine.
À cette occasion, nous proposons à Marmande deux visites commentées exceptionnelles autour du thème :
« Maison PARRA — Habiter une œuvre »
Réservation obligatoire – 10 à 12 personnes maximum par visite .
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58 contact.maison.parra@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : France Design Week à la Maison PARRA
As part of France Design Week, Maison PARRA is opening its doors for an immersive tour of an 18th-century residence that has been transformed into a “total work of art.”
L’événement France Design Week à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- [Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande 18 septembre 2026
- La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande 19 septembre 2026
- Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande 19 septembre 2026
- Exposition de peintures par Marcel Establet, Médiathèque Albert Camus, Marmande 19 septembre 2026
- Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande 19 septembre 2026