France Design Week, du 12 au 30 septembre, partout en France Wilde le lieu, Paris Paris

Le festival grand public qui célèbre la diversité et la richesse du design français

France Design Week, du 12 au 30 septembre, partout en France

### _Un festival grand public et gratuit qui célèbre la diversité et la richesse du design français à l’échelle régionale_

**France Design Week est un événement qui valorise la diversité du design et l’expertise des designers français** auprès des professionnels, tout en sensibilisant le grand public à sa pratique. De retour pour une 6e édition, du 12 au 30 septembre, **avec plus de 700 événements programmés**, le festival célèbre la richesse du design français sur l’ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer.

Pendant près de trois semaines, **la programmation met en lumière le design dans ses applications les plus variées et concrètes** à travers des expositions, conférences, visites de studios de design, portes ouvertes d’écoles, workshops… Partenaire de Paris Design Week, **France Design Week s’impose comme un rendez-vous clé pour la promotion du design**, en mettant à l’honneur l’ensemble des champs du design qu’ils soient industriel, graphique, numérique, urbain mais aussi dans les domaines du service, de la mode et de l’aménagement intérieur.

**Placée sous le thème du « Design Utile »**, la 6e édition de France Design Week souhaite montrer que le design est une discipline de service et d’utilité et qu’il est **capable d’apporter des solutions concrètes aux défis contemporains** : crise environnementale, inclusion, urbanisme repensé, économie de moyens et de matières… La thématique de cette année mettra donc en lumière l’impact positif du design pour la société, la nature et le monde du vivant en général **sous le parrainage du designer Mathieu Lehanneur**, figure incontournable du design à qui l’on doit notamment la vasque olympique des Jeux de Paris 2024.

### **Zoom sur L’exposition inédite « France Design Impact Award », du 12 au 22 septembre 2025, au Wilde Le Lieu – Paris**

Inscrite aux parcours de Paris Design Week et de France Design Week, les deux rendez-vous incontournables de la rentrée en matière de design, **cette exposition inédite a pour but de présenter à tous** – curieux, professionnels ou amateurs de design – l**es 40 projets finalistes qui concourent dans le cadre de la première édition de France Design Award**, un tout nouveau venu parmi les prix de design qui a pour but de récompenser les projets qui présentent un impact positif sur environnement, la société et l’économie et dont les 13 lauréats seront dévoilés le 12 septembre prochain à Paris.

**Ces 40 projets finalistes,** désignés par des jurys d’experts, dont le président est le designer Mathieu Lehanneur, **présentent de réelles avancées pour notre société et notre planète**. Ils seront à découvrir du 12 au 22 septembre 2025, au Wilde Le Lieu, avec soutien du Bureau Design Mode Métiers d’art de la Ville de Paris.

**Exposition « France Design Impact Award »**

**du 12 au 22 septembre 2025**

**Au Wilde Le Lieu : 4 Rue François Miron, 75004 Paris**

**Entrée libre**

Et retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site : [https://francedesignweek.fr/evenements/edition2025/](https://francedesignweek.fr/evenements/edition2025/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T19:00:00.000+02:00

1

https://francedesignweek.fr/evenements/edition2025/

Wilde le lieu, Paris 4 Rue François Miron, 75004 Paris Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Paris