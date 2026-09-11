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france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine, La Licorne, Laval

samedi 19 septembre 2026 · La Licorne · Laval

france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine, La Licorne, Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Licorne
Adresse
106 Avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
Sur inscription

france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine Samedi 19 septembre, 14h00 La Licorne Mayenne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la France Design Week et des Journées européennes du patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.

D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.

AU PROGRAMME

(Sous réserve de modification)

Balade de 14h00 à 17h00

Avec Dayana Belmont, de L’École de design Nantes Atlantique | Carole Dauphin, directrice du CAUE de la Mayenne.

14h00 | Rendez-vous dans le quartier des Pommeraies devant l’hôtel d’entreprise « La Licorne » situé au 106 Av. Pierre de Coubertin – 53000 Laval

+ d’info

La Licorne 106 Avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=G1dxYEGBXE2Dz5ntni8FRBAORS4oa1hJrtydzvQfrlNUQUs3OFdOTjFPU0pPRUpWS0pEU0JBNTgwTi4u »}] [{« link »: « https://www.lecolededesign.com/fr »}, {« link »: « https://www.caue53.com/ »}, {« link »: « https://www.caue53.com/france-design-week-journee-europeennes-du-patrimoine-balade-urbaine/ »}]
L’architecture lavalloise commentée

CAUE53

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