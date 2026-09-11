france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine, La Licorne, Laval
samedi 19 septembre 2026 · La Licorne · Laval
Informations pratiques
france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine Samedi 19 septembre, 14h00 La Licorne Mayenne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans le cadre de la France Design Week et des Journées européennes du patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.
Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.
D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.
AU PROGRAMME
(Sous réserve de modification)
Balade de 14h00 à 17h00
Avec Dayana Belmont, de L’École de design Nantes Atlantique | Carole Dauphin, directrice du CAUE de la Mayenne.
14h00 | Rendez-vous dans le quartier des Pommeraies devant l’hôtel d’entreprise « La Licorne » situé au 106 Av. Pierre de Coubertin – 53000 Laval
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L’architecture lavalloise commentée
CAUE53
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