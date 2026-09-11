france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine, La Licorne, Laval

Informations pratiques

france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine Samedi 19 septembre, 14h00 La Licorne Mayenne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la France Design Week et des Journées européennes du patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.

D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.

AU PROGRAMME

(Sous réserve de modification)

Balade de 14h00 à 17h00

Avec Dayana Belmont, de L’École de design Nantes Atlantique | Carole Dauphin, directrice du CAUE de la Mayenne.

14h00 | Rendez-vous dans le quartier des Pommeraies devant l’hôtel d’entreprise « La Licorne » situé au 106 Av. Pierre de Coubertin – 53000 Laval

+ d’info

La Licorne 106 Avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=G1dxYEGBXE2Dz5ntni8FRBAORS4oa1hJrtydzvQfrlNUQUs3OFdOTjFPU0pPRUpWS0pEU0JBNTgwTi4u »}] [{« link »: « https://www.lecolededesign.com/fr »}, {« link »: « https://www.caue53.com/ »}, {« link »: « https://www.caue53.com/france-design-week-journee-europeennes-du-patrimoine-balade-urbaine/ »}]

L’architecture lavalloise commentée

CAUE53