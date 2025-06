France Design Week Les Assiettes ! de Clémentine Halberstadt Office de tourisme Granville Terre et Mer Granville 13 septembre 2025 10:45

Manche

France Design Week Les Assiettes ! de Clémentine Halberstadt Office de tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:45:00

fin : 2025-09-13 11:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre de France Design Week Poussez les portes de l’atelier de Clémentine Halberstadt, céramiste installée à Granville, pour découvrir les coulisses d’une vaisselle artisanale qui allie design, savoir-faire et poésie du quotidien.

Clémentine façonne à la main chaque assiette, pièce par pièce, dans son atelier et donnent naissance à des créations uniques, utilisées notamment dans plusieurs restaurants de Granville. Lors de cette rencontre, elle vous invite à assister en direct à la fabrication de ses célèbres assiettes et à plonger dans l’univers sensible de la céramique contemporaine.

En bonus, petits et grands pourront mettre la main à la pâte en décorant une miniature à rapporter chez soi une expérience conviviale pour s’initier à la magie de la terre et repartir avec un souvenir personnalisé.

Réservation en ligne

Office de tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

English : France Design Week Les Assiettes ! de Clémentine Halberstadt

As part of France Design Week Push open the doors of Granville-based ceramist Clémentine Halberstadt?s workshop to discover the behind-the-scenes production of hand-crafted tableware that combines design, know-how and the poetry of everyday life.

Clémentine handcrafts each plate, piece by piece, in her workshop, giving rise to unique creations used in several Granville restaurants. At this meeting, she invites you to witness the making of her famous plates live, and to plunge into the sensitive world of contemporary ceramics.

As a bonus, young and old alike can get their hands dirty by decorating a miniature to take home: a convivial experience that introduces you to the magic of clay, and leaves you with a personalized souvenir.

Book online

German :

Im Rahmen der France Design Week Öffnen Sie die Türen des Ateliers von Clémentine Halberstadt, einer Keramikerin aus Granville, und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung von handgefertigtem Geschirr, das Design, Handwerkskunst und Poesie des Alltags vereint.

Clémentine formt in ihrem Atelier jeden Teller Stück für Stück von Hand und lässt so einzigartige Kreationen entstehen, die unter anderem in mehreren Restaurants in Granville verwendet werden. Bei diesem Treffen lädt sie Sie ein, live bei der Herstellung ihrer berühmten Teller dabei zu sein und in die sensible Welt der zeitgenössischen Keramik einzutauchen.

Als Bonus können Groß und Klein selbst Hand anlegen und eine Miniatur verzieren, die sie mit nach Hause nehmen können: ein geselliges Erlebnis, bei dem sie die Magie des Tons kennenlernen und ein persönliches Souvenir mit nach Hause nehmen können.

Online-Reservierung

Italiano :

Nell’ambito della France Design Week Aprite le porte del laboratorio della ceramista Clémentine Halberstadt di Granville e scoprite il dietro le quinte di un servizio da tavola fatto a mano che unisce design, competenza e poesia della vita quotidiana.

Clémentine modella ogni piatto a mano, pezzo per pezzo, nel suo laboratorio, dando vita a creazioni uniche che vengono utilizzate in diversi ristoranti di Granville. In questo incontro, Clémentine vi invita ad assistere dal vivo alla realizzazione dei suoi famosi piatti e a immergervi nel delicato mondo della ceramica contemporanea.

Inoltre, grandi e piccini potranno sporcarsi le mani decorando una miniatura da portare a casa: un’esperienza conviviale che vi farà conoscere la magia dell’argilla e vi lascerà un souvenir personalizzato.

Prenota online

Espanol :

En el marco de la Semana Francesa del Diseño Abra las puertas del taller de la ceramista Clémentine Halberstadt, afincada en Granville, y eche un vistazo entre bastidores a la vajilla artesanal que combina diseño, saber hacer y poesía de lo cotidiano.

Clémentine da forma a cada plato a mano, pieza a pieza, en su taller, dando lugar a creaciones únicas que se utilizan en varios restaurantes de Granville. En este encuentro, le invita a asistir en directo a la fabricación de sus famosos platos y a sumergirse en el sensible mundo de la cerámica contemporánea.

Además, grandes y pequeños podrán ensuciarse las manos decorando una miniatura para llevársela a casa: una experiencia de convivencia que le permitirá descubrir la magia del barro y llevarse un recuerdo personalizado.

Reserva en línea

