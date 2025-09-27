France et Friede Une rencontre Les Pennes-Mirabeau

France et Friede Une rencontre Les Pennes-Mirabeau samedi 27 septembre 2025.

France et Friede Une rencontre

Samedi 27 septembre 2025 de 20h30 à 22h. 1 chemin de Val Sec Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le Festival Bouger les lignes aura à cœur de faire entendre les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ouvrir les regards, de mettre en valeur celles à qui l’on a trop souvent demandé de rester discrètes.

Ce spectacle est l’histoire de la rencontre entre France Bloch-Sérazin et Friede Sommer. Une histoire vraie, une rencontre à la fois inconcevable, mais pourtant réelle et lumineuse. Nous sommes en 1943 et en 1973 deux dates pour raconter l’horreur, la résistance, la résilience et l’espoir en une humanité meilleure.



1943 France Bloch-Sérazin, résistante française, est exécutée à la prison pour femmes de Hambourg en Allemagne. Friede Sommer, la directrice de la prison, est présente à ses côtés pendant les deux derniers jours de sa vie. Elle sera démise de ses fonctions après l’exécution de France, mais réussira à sauver les dernières lettres de celle-ci de la destruction et les fera remettre à sa famille à la fin de la guerre.



1973 Friede Sommer écrit à la famille de France afin de la rencontrer. Elle sent sa vie décliner et a besoin de raconter, de témoigner…



Sur une idée originale de Maria Kohler

Mise en scène de Yves Coudray

Musique de Lionel Ginoux, Kurt Weill et Ernest Bloch

Maria Kohler, comédienne

Nicolas Saint-Yves, violoncelliste .

1 chemin de Val Sec Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 67 17 79

English :

The Bouger les lignes Festival will be dedicated to making the voices of women, past and present, heard, to opening our eyes, to highlighting those who have too often been asked to remain discreet.

German :

Das Festival Bouger les lignes soll den Stimmen der Frauen von gestern und heute Gehör verschaffen, den Blick öffnen und diejenigen hervorheben, von denen man allzu oft verlangt hat, dass sie unauffällig bleiben.

Italiano :

Il Festival Bouger les lignes (Sposta le linee) si impegnerà a far sentire la voce delle donne, del passato e del presente, ad aprire il modo in cui guardiamo le cose, a mettere in evidenza quelle donne a cui troppo spesso è stato chiesto di mantenere un basso profilo.

Espanol :

El Festival Bouger les lignes (Mover las líneas) se comprometerá a hacer oír la voz de las mujeres, pasadas y presentes, a abrir la mirada, a poner de relieve a aquellas mujeres a las que demasiado a menudo se les ha pedido que pasen desapercibidas.

L’événement France et Friede Une rencontre Les Pennes-Mirabeau a été mis à jour le 2025-09-08 par Provence Tourisme