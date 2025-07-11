« France-Fantôme » Tiphaine Raffier La femme coupée en deux

Théâtre Quintaou
Anglet

France-Fantôme nous transporte dans une dystopie qui mêle théâtre et science-fiction, musique live et vidéo. Tiphaine Raffier écrit ici une fable philosophique sur fond d’histoire d’amour et questionne notre société, notre humanité ainsi que notre rapport à la mort, au deuil et au chagrin.

Nous sommes au XXVe siècle, Véronique vient de perdre son mari dans un attentat. Grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire, tous les souvenirs du défunt ont pu être conservés pour être ensuite réintégrés dans un nouveau corps. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

Tiphaine Raffier relève le défi d’amener la science-fiction au théâtre avec une œuvre puissante et originale.

Si vous ne connaissez pas encore Thiphaine Raffier, courez-y ! .

