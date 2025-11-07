FRANCE-FICTION ASTRO’LAB, SCÈNE CULTURELLE Labarthe-sur-Lèze

Venez assister à cette pièce de théâtre.

Et si les grèves ne s’étaient pas arrêtées en 68 ? Dans France- Fiction on rallume la mèche de la révolution manquée pour en finir avec le vieux monde… plus tôt que prévu !

Avignon, juillet 2025 trois comédien·ne·s doivent jouer une pièce documentaire sur les grandes grèves de mai 1968. Mais déçu.es par la défaite du mouvement, ils et elles décident finalement de réécrire l’histoire en direct. Des figures oubliées envahissent alors le plateau Françoise d’Eaubonne et Delphine Seyrig mettent Pompidou et Giscard au placard et reprennent la parole confisquée. C’est la naissance d’une uchronie , une histoire alternative punk et déjantée où les années 60/70 deviennent une véritable bascule sociale, écologique et féministe dans l’Histoire de France. France- Fiction, c’est une fable drolatique, un conte politique pour rire et rêver ensemble à des lendemains qui chantent. 10 .

