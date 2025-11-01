France Gall et Michel Berger L’Hommage Rodez

France Gall et Michel Berger L’Hommage

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française, à l’amphithéâtre de Rodez le ven. 27 mars 2026 20h30.

Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.

Sur scène, Sandra Battini et Philippe Tailleferd les voix du groupe COVERTRAMP, le tribute SUPERTRAMP qui fait référence en Europe, interprètent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.

Accompagnés de musiciens d’exception issus des plus grandes tournées internationales, ils recréent la magie d’une époque, entre poésie, passion et groove.

Fans passionnés, ces artistes redonnent vie à l’âme de Gall et Berger, avec cette même envie de faire vibrer, chanter… et danser.

Un spectacle bouleversant, entre nostalgie et exaltation, dans lequel résonnent également, en clin d’œil, quelques titres cultes de Starmania — l’autre chef-d’œuvre signé Michel Berger et Luc Plamondon. .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Immerse yourself in the mythical world of France Gall and Michel Berger, two emblematic figures of French chanson, at the Rodez amphitheatre on Fri. March 27, 2026 8:30pm.

German :

Tauchen Sie im Amphitheater von Rodez am Fr., 27. März 2026 20:30 Uhr in die legendäre Welt von France Gall und Michel Berger ein, zwei emblematischen Figuren des französischen Chansons.

Italiano :

Immergetevi nel leggendario mondo di France Gall e Michel Berger, due figure iconiche della chanson francese, all’anfiteatro di Rodez il ven 27 marzo 2026 ore 20.30.

Espanol :

Sumérjase en el universo legendario de France Gall y Michel Berger, dos figuras emblemáticas de la chanson francesa, en el anfiteatro de Rodez el viernes 27 de marzo de 2026 20:30 h.

