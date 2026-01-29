France Gall & Michel Berger L’hommage

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 12:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Plongez dans l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux icônes intemporelles de la chanson française.

Un concert hommage exceptionnel par sa qualité et sa fidélité à l’œuvre originale, à la fois vibrant d’émotion et débordant d’énergie, célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.

Sur scène, accompagnés de musiciens d’exception, Sandra Battini et Philippe Tailleferd, deux voix du groupe COVERTRAMP, la référence européenne des tributes à Supertramp, s’emparent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.

Un spectacle bouleversant, entre nostalgie et exaltation, dans lequel résonnent également, en clin d’œil, quelques titres cultes de Starmania — l’autre chef-d’œuvre signé Michel Berger et Luc Plamondon. .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

