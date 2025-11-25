FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE – FRANCE GALL & MICHEL BERGER – L’HOMMAGE – BOBINO Paris

FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE – FRANCE GALL & MICHEL BERGER – L’HOMMAGE Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

France Gall & Michel Berger – L’HommagePlongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.Un concert hommage vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.Sur scène, Sandra Battini et Philippe Tailleferd – les voix du groupe COVERTRAMP, la référence européenne des tributes à SUPERTRAMP , s’emparent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire .Accompagnés de musiciens d’exception issus des plus grandes tournées internationales, ils recréent la magie d’une époque, entre poésie, passion et groove.Fans passionnés, ces artistes redonnent vie à l’âme de Gall et Berger, avec cette même envie de faire vibrer, chanter… et danser.Un spectacle bouleversant, entre nostalgie et exaltation, dans lequel résonnent également, en clin d’œil, quelques titres cultes de Starmania — l’autre chef-d’œuvre signé Michel Berger.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris 75