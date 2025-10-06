FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE Début : 2026-09-25 à 20:30. Tarif : – euros.

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : FRANCE GALL & MICHEL BERGER, L’HOMMAGEPlongez dans l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux icônes intemporelles de la chanson française.Un concert hommage exceptionnel par sa qualité et sa fidélité à l’œuvre originale, à la fois vibrant d’émotion et débordant d’énergie, célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.Sur scène, accompagnés de musiciens d’exception, Sandra Battini et Philippe Tailleferd, deux voix du groupe COVERTRAMP, la référence européenne des tributes à Supertramp, s’emparent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.Un spectacle bouleversant, entre nostalgie et exaltation, dans lequel résonnent également, en clin d’œil, quelques titres cultes de Starmania — l’autre chef-d’œuvre signé Michel Berger et Luc Plamondon.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63