France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Stade des Alpes Grenoble lundi 17 novembre 2025.

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : 2025-11-17 21:00:00
fin : 2025-11-17

2025-11-17

Match de qualification UEFA EURO U21 _2027
Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

UEFA EURO U21 qualifying match _2027

German :

Qualifikationsspiel UEFA EURO U21 _2027

Italiano :

Partita di qualificazione a UEFA EURO U21 _2027

Espanol :

Partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21 _2027

