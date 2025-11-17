France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Stade des Alpes Grenoble

France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs)

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 21:00:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Match de qualification UEFA EURO U21 _2027

.

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

UEFA EURO U21 qualifying match _2027

German :

Qualifikationsspiel UEFA EURO U21 _2027

Italiano :

Partita di qualificazione a UEFA EURO U21 _2027

Espanol :

Partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21 _2027

L’événement France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Grenoble a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Grenoble Alpes