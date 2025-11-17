France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Stade des Alpes Grenoble
France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Stade des Alpes Grenoble lundi 17 novembre 2025.
France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs)
Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 21:00:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Match de qualification UEFA EURO U21 _2027
.
Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
English :
UEFA EURO U21 qualifying match _2027
German :
Qualifikationsspiel UEFA EURO U21 _2027
Italiano :
Partita di qualificazione a UEFA EURO U21 _2027
Espanol :
Partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21 _2027
L’événement France Îles Féroé (qualification Euro 2027 Espoirs) Grenoble a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Grenoble Alpes