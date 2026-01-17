France / Irlande L’OSTREA Plouézec
France / Irlande L’OSTREA Plouézec jeudi 5 février 2026.
France / Irlande L’OSTREA Plouézec Jeudi 5 février, 19h30 entrée gratuite
retransmission sur grand écran Match de rugby France / Irlande le 05 février 2026 à Plouézec
Retansmission match de rugby France / Irlande du 5 fevrier 2026 sur grand écran dans une ambiance conviviale.
Buvette sur place
Possibilités de reservation assiette de charcuterie et fromage:
[comitejumelageplouezecballinamore@gmail.com](mailto:comitejumelageplouezecballinamore@gmail.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T23:00:00.000+01:00
1
comiteplouezecballinamore@gmail.com
L’OSTREA Place des droits de l’homme 22470 PLOUEZEC Plouézec 22470 Côtes-d’Armor