France / Irlande L’OSTREA Plouézec Jeudi 5 février, 19h30 entrée gratuite

retransmission sur grand écran Match de rugby France / Irlande le 05 février 2026 à Plouézec

Retansmission match de rugby France / Irlande du 5 fevrier 2026 sur grand écran dans une ambiance conviviale.

Buvette sur place

Possibilités de reservation assiette de charcuterie et fromage:

[comitejumelageplouezecballinamore@gmail.com](mailto:comitejumelageplouezecballinamore@gmail.com)

Début : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T23:00:00.000+01:00

comiteplouezecballinamore@gmail.com

L’OSTREA Place des droits de l’homme 22470 PLOUEZEC Plouézec 22470 Côtes-d’Armor



