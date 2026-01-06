France Italie Tournoi des Six Nations féminin 2026 Stade des Alpes Grenoble
France Italie Tournoi des Six Nations féminin 2026 Stade des Alpes Grenoble samedi 11 avril 2026.
Tarif : 15 – 15 – 50 EUR
Début : 2026-04-11 13:25:00
2026-04-11
L’équipe de France de féminine de rugby affrontera l’Italie au Stade des Alpes pour le Tournois des six nations féminin.
English :
The French women’s rugby team will face Italy at the Stade des Alpes for the Women’s Six Nations Tournament.
