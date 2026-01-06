France Italie Tournoi des Six Nations féminin 2026 Stade des Alpes Grenoble

France Italie Tournoi des Six Nations féminin 2026

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:25:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’équipe de France de féminine de rugby affrontera l’Italie au Stade des Alpes pour le Tournois des six nations féminin.

.

Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The French women’s rugby team will face Italy at the Stade des Alpes for the Women’s Six Nations Tournament.

