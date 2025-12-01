France, je t’aime , conférence gesticulée Médiathèque (Enclos de l’Éphémère) Rostrenen

France, je t’aime , conférence gesticulée

Médiathèque (Enclos de l'Éphémère)

France, je t’aime!

conférence gesticulée, rencontre, stand-up, talk show, atelier, improvisation et tout en même temps

La langue n’est pas une méthode, mais une envie d’être compris et de comprendre. Il s’agit de trouver un équilibre entre ces deux aspects.

Rufina Elle adorait écouter des chansons françaises dès l’âge de 10 ans, bien avant même de commencer à apprendre le français. Aujourd’hui, elle parle quatre langues — le français, l’anglais, le russe et l’hébreu, elle partage avec vous ses observations et son amour pour la France.

Drôle et impertinent, Juste et sérieux en même temps, le carnet de bord d’une éternelle migrante qui cherche la recette d’un chez-soi qui n’existe pas ? À parcourir… avec un grand sourire !

Samedi 20 décembre 2025, 18h

Médiathèque (Enclos de l’Éphémère)

Espace François Mitterrand 22110 Rostrenen

Entrée & participation libres .

+33 6 50 16 16 35

