France Pologne Match de qualification à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 Dijon

France Pologne Match de qualification à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027

Stade Gaston Gérard Dijon Côte-d’Or

Tarif : 24 – 24 – 30 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:10:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Enjeu qualification pour les Bleues !

L’Équipe de France Féminine démarre sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2027 au Brésil.

Rendez‑vous samedi 7 mars au Stade Gaston Gérard pour un match décisif face à la Pologne, leur deuxième rencontre de poule.

Venez vibrer, encourager et porter les Bleues vers la victoire !

️ Réservez vos places dès maintenant et faites partie de l’aventure

Site https://billetterie.fff.fr/fr/france_pologne_samedi_07_mars_2026?utm_source=OfficeTourisme&utm_medium=Affiliation_Partenaire&utm_campaign=EDFF_FRAPOL_MARS_2026&utm_content=OTDIJON_AGENDA_BIL_EDFF_FRAPOL_MARS_2026&utm_term=GrandPublic .

Stade Gaston Gérard Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

