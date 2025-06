FRANCE SERVICES LES NUMÉRIQUES DU PIC – Saint-Martin-de-Londres 1 juillet 2025 07:00

Hérault

FRANCE SERVICES LES NUMÉRIQUES DU PIC 9 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-31

2025-07-01

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic ST Loup.

9 Place de la mairie

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 87 26 franceservices@ccgpsl.fr

English :

These events are free and open to all residents of the Communauté de Communes du Grand Pic ST Loup.

German :

Diese Veranstaltungen sind kostenlos und stehen allen Bewohnern des Gebiets der Communauté de Communes du Grand Pic ST Loup offen.

Italiano :

Questi eventi sono gratuiti e aperti a tutti i residenti della Communauté de Communes du Grand Pic ST Loup.

Espanol :

Estos actos son gratuitos y están abiertos a todos los residentes de la Communauté de Communes du Grand Pic ST Loup.

