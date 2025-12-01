France Télévisions et le Forum des images lancent un nouveau festival dédié aux films documentaires d’Outre-mer Forum des images Paris

Ce nouveau temps fort du paysage audiovisuel français rassemble, pour la première fois dans la capitale, une sélection des meilleurs films issus des trois grands festivals portés par le Pôle Outre-mer de France Télévisions :

(Festival International du Film Océanien), en Polynésie, qui célèbre ses 22 ans ; le FIFAC (Festival International du Film documentaire Amazonie-Caraïbes), enraciné en Guyane depuis 7 ans ;

(Festival International du Film documentaire Amazonie-Caraïbes), enraciné en Guyane depuis 7 ans ; le FIFOI (Festival International du Film de l’Océan Indien), jeune mais prometteur, implanté à La Réunion depuis 2 ans.

Ce quatrième rendez-vous vient compléter le cercle, tissant un archipel d’images singulier et engagé, offrant au public parisien des récits puissants, des regards intimes et des visions du monde ancrées dans les réalités des territoires ultramarins.

À travers 9 films documentaires, et 2 fictions, ce festival propose une plongée en profondeur dans les enjeux contemporains, les mémoires vives et les voix plurielles de ces régions trop souvent reléguées aux marges. Les spectateur.ices. pourront élire leur documentaire favori.



2 tables rondes, animées par la journaliste emblématique Karine Baste, compléteront ce panorama, réunissant cinéastes, producteur.ices, diffuseurs ainsi que des personnalités politiques et médiatiques.

Le festival se clôturera avec la remise du Prix du public.

Un festival comme un mouvement : panorama, gros plan, zoom, pour mieux se montrer, se regarder, s’écouter… et, peut-être, se comprendre.

Infos et réservations

Le Pôle Outre-mer de France Télévisions et le Forum des images s’associent pour créer un rendez-vous inédit : Demain, le Festival international du film documentaire outre-mer, qui se tiendra à Paris du 10 au 14 décembre.

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

début : 2025-12-10T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles – 2 rue du Cinéma 75001 Paris

+33144766300 contact@forumdesimages.fr