« France, un album de famille », une exposition de Yann Arthus-Bertrand avec la Fondation Goodplanet Hôtel de Ville Paris lundi 20 octobre 2025.

Un projet né dans les années 90

Tout commence en 1993, avec des photographies commandées par l’Express qui initient sans le savoir un travail inédit et ambitieux sur les Français. Tous sont capturés sur une même bâche en toile de jute qui donne une identité forte et unique à l’ensemble de ces portraits, symbole d’unité et d’égalité. Ce travail se poursuit et s’enrichit dans les années 1990 et 2000 par des prises de vue sur l’ensemble du territoire. Les participants sont invités à revêtir leur tenue de travail ou du quotidien, et reçoivent une version numérique de leur photographie.

À la manière d’August Sander, Seydou Keïta ou encore Irving Penn, des photographes qu’il admire, Yann Arthus-Bertrand veut réaliser des images simples et authentiques, qui seront utiles pour notre mémoire commune.

Progressivement, une base d’archives se constitue; photo après photo, un véritable portrait social de la France se dessine. C’est en 2023, à l’occasion d’une rencontre avec Hervé Le Bras, démographe et historien français, que Yann décide de terminer ce travail photographique et de l’enrichir d’une dimension démographique et pédagogique. Par-delà la raison des nombres, Yann livre une vision sensible de notre pays et de ses habitants. Et c’est ainsi qu’entre le printemps 2023 et le printemps 2025, plus de 75 studios ont été réalisés à travers la France, permettant de mettre en lumière la diversité des visages qui composent la France d’aujourd’hui. Ce vaste travail donnera lieu à une exposition d’envergure, exceptionnelle par son ampleur, profondément populaire et résolument humaniste.

Le Studio s’invite au coeur de l’exposition

Pendant deux semaines, Yann Arthus-Bertrand et son équipe seront présents sur les lieux d’exposition avec leur studio photo. Chaque visiteur pourra s’inscrire gratuitement pour tenter de remporter un moment unique et privilégié avec l’équipe du photographe, et ainsi repartir avec sa photo en format numérique.

On a dit aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu’ils aiment. je veux photographier une France heureuse ! Yann Arthus-Bertrand,

Depuis plus de trente ans, Yann Arthus-Bertrand photographie les habitants de la France, accompagnés de ceux qu’ils aiment. Ils posent en compagnie de leurs proches, de leurs collègues ou encore de leurs animaux.

Du lundi 20 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

gratuit

Uniquement sur réservation (lien à venir prochainement).

Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée.

Tout public.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

https://www.yabstudio.fr/ studiophoto2@yab.fr