France, une histoire d’amour Avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

France, une histoire d’amour Avant-première

Mardi 4 novembre 2025 de 20h50 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:50:00

fin : 2025-11-04 23:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Avant-première du film De Yann Arthus Bertrand, France, une histoire d’amour à l’occasion de la sortie de son livre de photographie France, une histoire de famille édité chez Actes Sud

Ce documentaire, touchant et plein d’humanité, est une invitation à la curiosité mais surtout au vivre ensemble. Des paroles sincères et des moments rares qui dessinent des portraits d’hommes et de femmes engagé.es.



De Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot

Documentaire 2025 .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Preview of Yann Arthus Bertrand’s film France, une histoire d’amour to mark the release of his photography book France, une histoire de famille published by Actes Sud.

German :

Vorpremiere von Yann Arthus Bertrands Film France, une histoire d’amour anlässlich der Veröffentlichung seines bei Actes Sud erschienenen Fotobuchs France, une histoire de famille .

Italiano :

Anteprima del film di Yann Arthus Bertrand France, une histoire d’amour in occasione dell’uscita del suo libro fotografico France, une histoire de famille pubblicato da Actes Sud.

Espanol :

Preestreno de la película de Yann Arthus Bertrand France, une histoire d’amour con motivo de la publicación de su libro de fotografías France, une histoire de famille publicado por Actes Sud.

L’événement France, une histoire d’amour Avant-première Arles a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme d’Arles