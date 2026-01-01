France, une histoire d’amour

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:45:00

Date(s) :

2026-01-22

Yann Arthus-Bertrand part à la rencontre des Français pour les photographier. Ces rencontres permettent de révéler des paroles sincères dessinant des portraits d’hommes et de femmes pour qui, fraternité rime plus que jamais avec égalité. Ce road-movie, authentique et sans filtre, est une invitation à la curiosité mais surtout au vivre ensemble. Documentaire de Yann Arthus-Bertrand .

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement France, une histoire d’amour La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude