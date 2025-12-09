France, une histoire d’amour Séance unique Les Cinémas Actes Sud Arles

France, une histoire d’amour Séance unique

Mardi 9 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Retrouvez le livre photographique de Yann Arthus-Bertrand en vente à la librairie.

Synopsis

Après avoir exploré la planète, Yann Arthus-Bertrand part à la rencontre des Français pour les photographier. Ces rencontres permettent de révéler des paroles sincères dessinant des portraits d’hommes et de femmes pour qui, fraternité rime plus que jamais avec égalité. Ce road-movie, authentique et sans filtre, est une invitation à la curiosité mais surtout au vivre ensemble.



Réalisation Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot

Documentaire .

English :

Find Yann Arthus-Bertrand’s photographic book on sale at the bookstore.

German :

Finden Sie Yann Arthus-Bertrands Fotobuch im Buchladen.

Italiano :

Trovate il libro fotografico di Yann Arthus-Bertrand in vendita in libreria.

Espanol :

Encuentra el libro de fotografías de Yann Arthus-Bertrand a la venta en la librería.

L’événement France, une histoire d’amour Séance unique Arles a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Arles