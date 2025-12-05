France Vs Espagne Antarès Arena Le Mans

France Vs Espagne

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Du handball à Antarès Arena Le Mans !

Trois ans après sa dernière venue, l’équipe de France est de retour et affrontera l’Espagne le jeudi 19 mars 2026 à 20h .

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Handball at Antarès Arena Le Mans!

L’événement France Vs Espagne Le Mans a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Le Mans