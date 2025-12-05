France Vs Espagne Antarès Arena Le Mans
France Vs Espagne Antarès Arena Le Mans jeudi 19 mars 2026.
Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-19 20:00:00
Du handball à Antarès Arena Le Mans !
Trois ans après sa dernière venue, l’équipe de France est de retour et affrontera l’Espagne le jeudi 19 mars 2026 à 20h .
Handball at Antarès Arena Le Mans!
