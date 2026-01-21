Francesc Ruiz – Les boules de poils de la SPA surfent sur des camions ! Frac Bretagne Rennes 30 janvier – 24 mai Ille-et-Vilaine

Invité par le Frac Bretagne, l’artiste Francesc Ruiz présente une installation immersive qui transforme l’espace d’exposition en un lieu dédié à l’édition.

Le travail artistique de Francesc Ruiz se construit autour de la bande dessinée, qu’il aborde comme un support visuel, narratif et critique. Une forme qui, sous son apparence ludique, recèle un potentiel subversif et agit comme un moyen de communication non-officiel.

Considérant le contexte comme indissociable de ses étapes de création, Francesc Ruiz a arpenté la ville de Rennes, son centre comme sa périphérie, pour créer une partition poétique de la métropole et de la région. Son œuvre, peuplée de panneaux, de rues, d’architectures, d’équipements, ainsi que d’habitant.es, humain.es et animaux, suit les dynamiques complexes de l’effervescence de la ville et de son territoire.

Invité par le Frac Bretagne, l’artiste présente une installation immersive qui transforme l’espace d’exposition en un lieu dédié à l’édition : des fanzines disposés sur des présentoirs et de grandes affiches de camions reproduites à l’échelle 1:1, autant de supports à travers lesquels il déploie un récit particulier sur la ville qui l’a accueilli.

**Vernissage** ouvert à toutes et tous le jeudi 29 janvier 2026, à 18h30 – Gratuit.

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



