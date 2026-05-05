Francesca e Giovanni, Cinéma L’Odéon, Barjols

Francesca e Giovanni Mardi 2 juin, 19h00 Cinéma L’Odéon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:47:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:47:00+02:00

Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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