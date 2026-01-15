Francesco Bearzatti & Federico Casagrande en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Après « Lost Songs » (un recueil de compositions de Bearzatti qu’ils ont joué dans toute l’Europe pendant plusieurs années), c’est maintenant au tour de Casagrande d’entraîner le duo dans un nouveau territoire musical, en suivant la voie tracée par son écriture. Alors que le premier album avait été enregistré en direct lors d’un concert, ils ont choisi cette fois le studio comme cadre idéal pour enregistrer la nouvelle musique.

« And the winter came again » est une collection de chansons à la lumière crépusculaire diffuse. Des personnages bizarres et leurs histoires, des paysages perdus du monde et de l’esprit sont évoqués à travers la large palette de sons dont ils disposent.

Une fois de plus, la forme de la chanson est au centre de ce travail ; leur art de raconter des histoires est encore plus raffiné et toutes les chansons se présentent comme une peinture abstraite et détaillée.

Bearzatti joue à la fois du ténor et de la clarinette, apportant le son chaleureux et le lyrisme émotionnel que nous lui connaissons. En plus de ses talents de guitariste polyphonique, Casagrande apporte une dimension plus large grâce à des effets live et des boucles.

« And then winter came again » est une ode au calme, à la tranquillité et à la profondeur à travers les vagues de cycles qui marquent la vie.

Francesco Bearzatti : saxophone

Federico Casagrande : guitare

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album — « And then winter came again » est le deuxième opus de la collaboration décennale entre Francesco Bearzatti et Federico Casagrande.

Le dimanche 01 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

