FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE Quai Jean de Lattre de Tassigny Perpignan mardi 10 février 2026.
Tarif : 7 – 7 – 7
Début : 2026-02-10 18:30:00
À la CCI, Dans la douceur feutrée de ces mélodies croisées entre guitare, saxophone et surtout clarinette, brille une belle amitié.
At the CCI, in the hushed softness of these melodies between guitar, saxophone and, above all, clarinet, a beautiful friendship shines through.
