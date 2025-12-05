FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE Quai Jean de Lattre de Tassigny Perpignan

FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE Quai Jean de Lattre de Tassigny Perpignan mardi 10 février 2026.

Quai Jean de Lattre de Tassigny Chambre de commerce et d’industrie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit
Tarif réduit

Début : 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10

2026-02-10

À la CCI, Dans la douceur feutrée de ces mélodies croisées entre guitare, saxophone et surtout clarinette, brille une belle amitié.
Quai Jean de Lattre de Tassigny Chambre de commerce et d’industrie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

At the CCI, in the hushed softness of these melodies between guitar, saxophone and, above all, clarinet, a beautiful friendship shines through.

