FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE Quai Jean de Lattre de Tassigny Perpignan

FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE

Quai Jean de Lattre de Tassigny Chambre de commerce et d’industrie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

À la CCI, Dans la douceur feutrée de ces mélodies croisées entre guitare, saxophone et surtout clarinette, brille une belle amitié.

.

Quai Jean de Lattre de Tassigny Chambre de commerce et d’industrie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

At the CCI, in the hushed softness of these melodies between guitar, saxophone and, above all, clarinet, a beautiful friendship shines through.

L’événement FRANCESCO BEARZATTI & FEDERICO CASAGRANDE SAISON JAZZÈBRE Perpignan a été mis à jour le 2025-12-05 par CDT66