Cette œuvre entièrement originale porte l’appel urgent à « l’éveil » dans le monde d’aujourd’hui et à l’action en faveur du bien-être de l’humanité et du monde naturel.

Inspirée par ses voyages à travers le globe, cette musique est à la fois incisive et délicate, hypnotique et éphémère — ancrée dans des résonances ancestrales tout en se tournant vers l’avenir.

Francesco Geminiani : saxophone, flûtes, compositions

Richard Sears : piano

Luca Fattorini : contrebasse

Guilhem Flouzat : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — « Awakening » est le dernier projet du saxophoniste et compositeur de renom Francesco Geminiani.

Le samedi 28 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 28 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/



