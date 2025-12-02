FRANCIS FORD COPPOLA — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes
FRANCIS FORD COPPOLA — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes mardi 2 décembre 2025.
FRANCIS FORD COPPOLA — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 2 et 9 décembre Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Le Cinéma du TNB et le Cinéma Arvor s’associent pour proposer un parcours autour du cinéaste Francis Ford Coppola. 5 chefs-d’œuvre, dont 2 Palmes d’or, à (re)voir sur grand écran.
Le Cinéma du TNB et le Cinéma Arvor s’associent pour proposer un parcours autour du cinéaste Francis Ford Coppola. 5 chefs-d’œuvre, dont 2 Palmes d’or, à (re)voir sur grand écran.
Les séances au TNB seront accompagnées par Romain Mullard aka @Domittor.
AU PROGRAMME
DIM 30 11
11h – HEART OF DARKNESS
19h30 – APOCALYPSE NOW
Cinéma Arvor
MAR 02 12
20h30 – CONVERSATION SECRÈTE
Cinéma du TNB
MAR 09 12
20h30 – TUCKER, L’HOMME ET SON RÊVE
Cinéma du TNB
LUN 15 12
20h – COUP DE CŒUR
Cinéma Arvor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-09T23:00:00.000+01:00
1
https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/parcours-coppola
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine