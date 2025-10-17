Francis Limérat Château Lescombes – Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines

Francis Limérat Château Lescombes – Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines vendredi 17 octobre 2025.

Francis Limérat Château Lescombes – Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines 17 octobre – 28 décembre Gratuit

Entrelacs aériens, entrecroisés, jeux de lumière, Limérat crée un art de la légèreté, un art du vide et du plein. Un art de l’ « entre-deux », ni peinture, ni vraiment sculpture ou les deux à la fois.

Un jour, dans les années 1970, Francis Limérat achète un million d’allumettes à l’entreprise Seita. Il se lance alors dans la fabrique d’une quantité d’œuvres à partir de ces bâtonnets ouvrant en lui un nouvel espace de créativité.

Le bois devient son matériau de prédilection. Francis Limérat crée un art de la légèreté, fait de fines brindilles, de ficelles, un art du vide et du plein. Entrelacs aériens, fin réseau de tiges entrecroisées en modules répétitifs et épurés dont on craint la fragilité, la structure évidée est un jeu d’ombre et de lumière.

Pour autant, la peinture n’a pas été abandonnée totalement car l’artiste prend toujours plaisir à colorer ses œuvres de teintes ocres, rouges, grises, blanches ou noires.

Francis Limérat pratique aussi le dessin, aquarellé, gouaché, à l’encre de Chine sur des papiers ou des cartons déchirés. Avant son décès en 2023, à 77 ans, sa création s’ouvrait sur la sculpture avec une série de 50 pièces intitulée Indice que nous présentons au centre d’art pour la première fois.

Centre d’art contemporain Pierre Brana

Château Lescombes

198 avenue du Taillan-Médoc – 33320 Eysines

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (fermé les jours fériés)

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-28T18:30:00.000+01:00

