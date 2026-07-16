Francis Mbella, le contemporain de Lascaux, Le Moulin de Coupray, Coupray

Informations pratiques

Francis Mbella, le contemporain de Lascaux 18 – 20 septembre Le Moulin de Coupray Haute-Marne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un site de mémoire où l’art contemporain se réinvente avec une révélation sur la technique du tapioca.

Le Moulin de Coupray 8, route de Chateauvillain 52210 Coupray Coupray 52210 Haute-Marne Grand Est +33 (0)762348183 https://www.facebook.com/me/ Le 22 Janvier 1799 dans le Canton d’Arc-sur-Aujon, Commune de Coupray, fut construit sur la rivière Aujon qui alimentait plusieurs moulins et usines, un moulin par le Citoyen Joseph Foulon, meunier.

En 1849, le moulin passe sous la propriété de monsieur Hippolyte Girardot, meunier aussi. Plus tard, son petit-fils Paul Catherinet reprendra cette activité. Depuis ce temps, le moulin est toujours resté dans le patrimoine de la famille Catherinet. À cette époque, les habitants fournissaient le blé au meunier et revenait chercher la précieuse farine pour fabriquer le pain.

En 1920, le moulin fut rénové à partir des pièces récupérées sur celui de Montribourg (Commune voisine) laissé à l’abandon. La nouvelle roue fort imposante (3,50m de diamètre par 1,50m de large), fabriquée par les Charpentiers, Charles Guillemin Charron et Paul Royer avait nécessité 40 jours de travail ! Le moulin dispose d’une mécanique intérieure particulièrement élaborée qui permet de scier du bois, d’actionner un monte-sac, d’entrainer une batteuse et de broyer le grain grâce à des meules de pierre de 1200 kg environ chacune. Il ne servira pourtant plus qu’à moudre de la farine pour nourrir les animaux. Le meunier fait alors la tournée pour livrer la mouture dans les villages environnants. Faute d’entretien, le déversoir en pierre bascule au lendemain de la guerre 39-45 et la roue s’arrêtera alors définitivement de tourner.

Mais, l’histoire du moulin va renaître en 2017 quand Monsieur Jean Marie Boixel, banquier parisien et amateur d’art et Madame le rachètent dans un état de délabrement total. Ils vont le réhabiliter entièrement, en engageant des travaux exemplaires, fabriquant une magnifique roue à aubes réalisée par les frères menuisiers, Jacky et Serge Perrin. Le moulin tourne alors à nouveau en conservant une fonction de retenir l’eau en période d’étiage, de soutenir la biodiversité et le niveau des nappes et ainsi aider à lutter contre le réchauffement climatique.

Le Domaine est entièrement restauré et transformé en partie en Gîtes et Chambres d’hôtes, avec des espaces d’exposition d’art contemporain où les œuvres du célèbre Peintre Francis Mbella sont exposées en permanence en partenariat avec Art Reflex International. Parkings gratuits

Un site de mémoire où l’art contemporain se réinvente avec une révélation sur la technique du Tapioca.

©Victor Mbella