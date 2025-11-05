Franck Amsalem Trio C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Franck Amsalem Trio

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 32 EUR

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Franck Amsallem Trio un retour inspiré aux sources du jazz.

Le pianiste Franck Amsallem célèbre son grand retour au format du trio, en mettant à l’honneur les cover tunes — ces morceaux emblématiques composés par d’autres, revisités avec audace et sensibilité.









Relever le défi d’imprimer sa propre empreinte sur un répertoire si souvent interprété par les plus grands est une entreprise délicate, que Franck Amsallem relève avec brio.







Pour son onzième album sous son nom, enregistré aux États-Unis aux côtés de musiciens parmi les plus prometteurs de la jeune génération, puis présenté en France avec des talents tout aussi essentiels, il s’affirme comme un véritable passeur de témoin du jazz contemporain.









A travers ce projet, il tisse un lien entre les générations et les cultures, tout en renouvelant l’art de l’interprétation.







Les artistes

Franck Amsallem piano

Sam Favreau contrebasse

Francesco Ciniglio batterie .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Franck Amsallem Trio: an inspired return to the roots of jazz.

German :

Franck Amsallem Trio: eine inspirierte Rückkehr zu den Wurzeln des Jazz.

Italiano :

Franck Amsallem Trio: un ispirato ritorno alle radici del jazz.

Espanol :

Franck Amsallem Trio: un inspirado retorno a las raíces del jazz.

