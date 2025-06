Franck Ciup & Guillaume Ledoux en concert piano-voix Saint-Doulchard 26 juin 2025 20:00

Cher

2025-06-26 20:00:00

2025-06-26

Le domaine de Varye est heureux d’accueillir une soirée d’exception placée sous le signe de la chanson française. Franck Ciup, pianiste d’une grande sensibilité et Guillaume Ledoux, voix emblématique des Blankass, unissent leur talent pour vous offrir un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre de notre patrimoine.

Un moment suspendu, où le piano et la voix se répondent avec justesse et passion, pour célébrer toute la richesse de la chanson française.

Jeudi 26 juin 20h Parc du domaine de Varye de Saint-Doulchard gratuit

Repli au Centre Socio Culturel en cas de mauvaises conditions météorologiques

Parkings gratuits route de Varye et rue de la Caillère .

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

