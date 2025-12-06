Franck et Damien L’échassier Campet-et-Lamolère

Ils incarnent un mélange parfait de blues, folk-rock et country roots, inspiré des plages sauvages d’Australie et de Californie. Ce duo bordelais, né d’une rencontre aussi improbable qu’évidente, partage une passion pour les harmonies chaleureuses, les sons vibrants de la slide et du banjo, et des textes empreints de simplicité et de profondeur. Sur scène, Franck & Damien séduisent par leur authenticité, leur bonne humeur, et leur talent pour fédérer un public autour de leur philosophie amour, partage et liberté. .

L’échassier 40, avenue du Marsan Campet-et-Lamolère 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

