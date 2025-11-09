Franck et Mickaël

Chaillevois Aisne

Un duo complice et insolent Franck Vandecasteele questionne l’amour avec humour et dérision, accompagné par le pianiste Pierrick Viard pour un spectacle musical et décalé.

Le 09 novembre à 16h

Salle Henri Comba, Chaillevois 5 € / adulte 5 .

Chaillevois 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

