Franck et Mickaël Chaillevois dimanche 9 novembre 2025.

Début : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09

Un duo complice et insolent Franck Vandecasteele questionne l’amour avec humour et dérision, accompagné par le pianiste Pierrick Viard pour un spectacle musical et décalé.

Le 09 novembre à 16h
Salle Henri Comba, Chaillevois 5 € / adulte 5  .

Chaillevois 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13  accueil@picardiedeschateaux.fr

L’événement Franck et Mickaël Chaillevois a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard