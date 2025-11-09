Franck et Mickaël Chaillevois
Un duo complice et insolent Franck Vandecasteele questionne l’amour avec humour et dérision, accompagné par le pianiste Pierrick Viard pour un spectacle musical et décalé.
Le 09 novembre à 16h
Salle Henri Comba, Chaillevois 5 € / adulte 5 .
Chaillevois 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr
