FRANCK MONBAYLET TRIO Le Baiser Salé Paris

La musique de Franck Monbaylet frappe d’abord par sa clarté et sa puissance évocatrice. Elle est à la fois orchestrée et intime, narrative et cinématographique, capable de stimuler l’imaginaire tout en touchant directement les émotions. Son socle est profondément jazz, mais il ne connaît pas de frontières : on y trouve des couleurs classiques, des accents espagnols, sud-américains ou africains, toujours intégrés avec naturel. Sur scène, cette richesse d’influences se traduit par une dynamique qui capte immédiatement l’attention, donnant à chaque morceau un souffle unique et palpable.

Avec ce trio fondé en 2025, Franck a voulu aller à l’essentiel. Trois musiciens, mais un univers complet. La sobriété des instruments ne diminue jamais la puissance de la musique ; au contraire, elle l’expose, la met en lumière. Le lyrisme du piano de Franck, nourri par sa formation classique au violon et son goût pour les mélodies du début du XXᵉ siècle, se marie aux lignes précises et élégantes de Michel, lui aussi formé au classique. Ensemble, ils construisent des phrases musicales qui respirent, qui racontent, qui s’enlacent.

La virtuosité, elle, surgit dans l’énergie et la pulsation. Franck y ajoute des rythmes et des élans qui prennent toute leur dimension grâce à Dawoud, maître reconnu des rythmes complexes. Sa batterie ne se

contente pas de soutenir : elle sculpte le temps, accentue les respirations, transforme chaque morceau en expérience vivante.

Ce trio minimaliste a donné naissance à de nouvelles compositions, et leur collaboration a inspiré un album dont la sortie est prévue pour mi-juin. Sobriété et puissance, lyrisme et virtuosité : voilà l’équation de ce trio, capable de captiver autant un amateur de jazz qu’un mélomane classique, et de transporter le public dans un voyage sonore où chaque note compte.

Le samedi 14 mars 2026

de 21h30 à 23h00

Le samedi 14 mars 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif Web : 28 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Jeune : 13 EUR

Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T22:30:00+01:00

fin : 2026-03-15T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T19:30:00+02:00_2026-03-14T21:00:00+02:00;2026-03-14T21:30:00+02:00_2026-03-14T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

