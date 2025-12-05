Francky 2000 Soirée années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé

Francky 2000 Soirée années 80 à aujourd’hui

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 03:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez écouter et danser sur les meilleurs sons des années 80 à aujourd’hui avec DJ Francky 2000 aux platines !!!

Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!!

Bref, de quoi oublier la semaine “boulot rétro dodo” et d’enquiller quelques pintes en bonne et heureuse compagnie ! .

